Сегодня в Казани похолодает до шести градусов, дождь не ожидается
Сегодня в Казани ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщил Гидрометцентр Татарстана.
Максимальная температура воздуха днем составит от +4 до +6 градусов, ветер северо-восточный, с порывами до 14 м/с.
На территории республики также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в течение дня составит от 2 до 7 градусов тепла. Ночью заморозки до -5.
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