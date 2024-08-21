Андрей Белоусов поздравил военнослужащих со взятием Новгородского в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением населенного пункта Новгородское ДНР, сообщает Минобороны.
В поздравительной телеграмме министр отметил профессионализм и решительность военнослужащих, которые позволили им освободить населенный пункт от противника.
— Вы с честью выполняете задачи на самых сложных и ответственных направлениях, проявляете массовый героизм и стойкость, доказывая, что бригада по праву носит почетное наименование «гвардейская», — приводит ведомство слова из поздравительной телеграммы министра.
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