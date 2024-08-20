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Российские войска освободили населенный пункт Новгородское в ДНР

13:12, 20.08.2024
Российские войска освободили населенный пункт Новгородское в ДНР
Фото: Мария Зверева

Российские военные смогли освободить населенный пункт Новгородское в Донецкой Народной Республике.

— Бойцы группировки «Центр» разгромили мощную группировку ВСУ и освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Новгородское в ДНР, — доложило Минобороны России.

Накануне это же подразделение смогло освободить населенный пункт Нью-Йорк в том же регионе.

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