Российские войска освободили населенный пункт Новгородское в ДНР
Российские военные смогли освободить населенный пункт Новгородское в Донецкой Народной Республике.
— Бойцы группировки «Центр» разгромили мощную группировку ВСУ и освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Новгородское в ДНР, — доложило Минобороны России.
Накануне это же подразделение смогло освободить населенный пункт Нью-Йорк в том же регионе.
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