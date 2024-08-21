Эксперт: повышение ключевой ставки до 18% не затормозило рост вторичного рынка Казани

Фото: Максим Платонов

Росреестр опубликовал данные по рынку недвижимости за июль 2024 года. На вторичном рынке Казани в июле 2024 года было зарегистрировано 2 146 сделок. Это на 19% больше, чем в июне 2024 года, но на 31% меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года.



Отметим, что в июле 2023 года ключевая ставка Центробанка составляла всего 8,5% против 18% на текущий момент.

— В этом году июль показал максимальное количество сделок, чем в традиционно активных феврале и апреле: в феврале было зарегистрировано 1893 сделки, в апреле — 2119, — прокомментировала руководитель агентства «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. — За последние 10 лет это не самый плохой июль, учитывая, что ставки по ипотеке на вторичном рынке достигают 20%.

По словам эксперта, об ажиотаже и повышении цен на вторичке речи не идет, но июльские показатели находятся в рамках среднегодовых за последние 10 лет и не уступают июлям 2022 и 2019 годов. В июле 2022 года, по данным Росреестра, на вторичном рынке Казани была зарегистрировано 2331 сделка, а в июле 2019 года — 1774.

Отмена льготной ипотеки на первичном рынке укрепила позиции вторичного сектора, и мы не увидели обвала цен и снижения количества сделок в Казани, резюмировала Гизатова.

Напомним, что Банк России продолжает охлаждать российский рынок жилья — после отмены в июле массовой льготной ипотеки регулятор повысил и ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 18% годовых. Это сделало рыночную ипотеку практически недоступной для большинства россиян. В первом полугодии 2024 года цены на вторичном рынке России практически не росли, и в июле появились все предпосылки для их коррекции вниз, отмечали эксперты.

Однако сокращения продаж не произошло, потому что зависимость вторичного рынка от ипотеки оказалась не такой высокой, как на рынке новостроек. «Здесь многие покупают за живые деньги, много альтернативных сделок», — отмечал директор агентства недвижимости «Этажи-Казань» Марат Галлямов.



Юлия Гараева