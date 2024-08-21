В Татарстане 51% выпускников отдают предпочтение профильным предметам для сдачи ЕГЭ

Фото: Максим Платонов

В 2024 году 51% выпускников школ Татарстана выбрали профильную математику на ЕГЭ, сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на прямой трансляции, посвященной новому учебному году.

Министр заявил, что около 3 тысяч детей (20% учеников) сдавали информатику, более 2 тысяч выпускников (15%) выбрали физику, а химию — около 2 тысяч (13%).

Для дальнейшего стимулирования интереса к естественным наукам в Татарстане реализуется проект «Физико-математический прорыв». В рамках проекта будут открыты 20 физмат-классов на конкурсной основе, а также организованы 100 кружков для школьников 5—7 классов. 100 педагогов — руководителей кружков получат ежемесячную стипендию в размере 10 тыс. рублей.

Кроме того, учителя физики и математики смогут получить грант в размере 25 тыс. рублей в конце года за высокие результаты работы. Молодые учителя до 35 лет, ведущие уроки по физике и математике, также могут получить 20 тыс. рублей за успешную работу.

Напомним, что исполком Казани утвердил выплату денежных премий школьникам, ставшим победителями и призерами всероссийских и республиканских олимпиад. Размер выплат варьируется от 5 до 40 тыс. рублей в зависимости от уровня и вида олимпиады.



Анастасия Фартыгина