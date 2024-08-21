Форвард «Ак Барса» Коршков: «Приехал в Казань показывать, что не хуже Радулова и Шипачева»

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Егор Коршков рассказал, что готов заменить ушедших из клуба звездных форвардов Александра Радулова и Вадима Шипачева.

— Для этого сюда и приехали — показывать, что мы не хуже, что можем занять лидерские позиции, тащить команду за собой. Быть примером на льду и вне его, — сказал хоккеист «Чемпионату».

Коршков перешел в «Ак Барс» в межсезонье из «Амура». В прошлом сезоне форвард набрал 44 (15+29) очка в 67 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Коршков отметился 3 (2+1) баллами в 6 играх.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, почему казанский клуб отказался подписывать нападающего Наиля Якупова.

Зульфат Шафигуллин