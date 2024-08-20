Гатиятулин рассказал, почему «Ак Барс» не стал подписывать Якупова

Фото: Максим Платонов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, почему в казанском клубе отказались подписывать нападающего Наиля Якупова. Хоккеист признавался, что готов выступать в Казани за бесплатно.

— Был небольшой переговорный процесс, но мы на тот момент уже сформировали ведущие звенья, поэтому в приоритете был поиск игрока немного другого плана. Плюс система клуба — есть ребята, которые прошлый сезон провели в Альметьевске и стучатся в основную команду, в «Барсе» тоже есть такие. Некоторые из них проходят с нами предсезонку, возможно, будем привлекать их и дальше, — сказал Гатиятулин в интервью официальному сайту КХЛ.

Наиль Якупов прошлый сезон провел в нижнекамском «Нефтехимике». В регулярном чемпионате КХЛ форвард сыграл 31 матч, набрав в них 19 (8+11) очков за результативность. В межсезонье хоккеист получил статус неограниченно свободного агента. Сообщалось, что он может перейти в «Ак Барс».



В августе Наиль Якупов подписал контракт с китайским «Куньлунем» сроком на один сезон.

Зульфат Шафигуллин