«Коммерсантъ»: власти России обсуждают продление моратория на экспорт угля и антрацита

Фото: Максим Платонов

Профильные министерства обсуждают продление моратория на курсовую экспортную пошлину для энергетического угля и антрацита. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

Мораторий на экспортные пошлины на энергоуголь и антрацит истекает 31 августа этого года.

Минфин и Минэкономразвития выступили за возврат пошлин, однако участники рынка указывают на сложную ситуацию в отрасли: по итогам пяти месяцев 2024 года прибыль компаний угольной отрасли до налогообложения сократилась до 8 млрд рублей против 248 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

В сегментах энергетического угля и антрацита зафиксирован убыток — экспорт угля во втором квартале 2024-го снизился на 16% год к году, вывоз энергетического угля — на 40%.

Экспорт угля во втором квартале 2024-го снизился на 16% год к году, вывоз энергетического угля — на 40%. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что Кабмин России ввел гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под них попали экспорт меди, цинка, угля, алюминия, золота.



При курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составляет 4%, при курсе в 85—90 рублей — 4,5%, при долларе выше 90 и ниже 95 рублей — 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.

Олег Исаков