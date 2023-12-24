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Правительство России продлило квоту на экспорт лома черных металлов до июня 2024 года

01:30, 24.12.2023
Правительство России продлило квоту на экспорт лома черных металлов до июня 2024 года
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Правительство России продлило квоту на экспорт лома черных металлов до 30 июня 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как передает издание, квота на I полугодие 2024 года составит 600 тыс. тонн. Такой же размер квоты был установлен кабмином и на второе полугодие текущего года.

Внутриквотная пошлина останется без изменений — 5%, но не менее 15 евро за тонну. Внеквотная пошлина также сохранится на уровне 5%, но не менее 290 евро за тонну.

Напомним, в России вступил в силу закон, который исключает возможность расчета наличными с гражданами за сдачу металлолома и отходов цветных и черных металлов. Закон принят после доработки. Изначально безналичный расчет за такие операции предлагалось ввести с 1 июля 2024 года, а до этого времени планировалось использовать лимиты, которые устанавливало бы правительство.

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Александр Зарипов
ЭкономикаФинансы Татарстан
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