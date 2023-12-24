Правительство России продлило квоту на экспорт лома черных металлов до июня 2024 года
Правительство России продлило квоту на экспорт лома черных металлов до 30 июня 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как передает издание, квота на I полугодие 2024 года составит 600 тыс. тонн. Такой же размер квоты был установлен кабмином и на второе полугодие текущего года.
Внутриквотная пошлина останется без изменений — 5%, но не менее 15 евро за тонну. Внеквотная пошлина также сохранится на уровне 5%, но не менее 290 евро за тонну.
Напомним, в России вступил в силу закон, который исключает возможность расчета наличными с гражданами за сдачу металлолома и отходов цветных и черных металлов. Закон принят после доработки. Изначально безналичный расчет за такие операции предлагалось ввести с 1 июля 2024 года, а до этого времени планировалось использовать лимиты, которые устанавливало бы правительство.
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