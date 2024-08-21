Госдума рассматривает 28 законопроектов о миграционной политике

Фото: Максим Платонов

Госдума рассматривает 28 законопроектов по миграционной политике, шесть из которых были внесены еще в августе, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.



По словам Володина, ряд законопроектов направлен на ужесточение миграционного законодательства. В частности, предлагается:

запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить своих родственников;

ввести обязательную дактилоскопическую регистрацию иностранных граждан при въезде в России;

ограничить доступ иностранных граждан к ряду профессий, в том числе в медицине и образовании.

Володин подчеркнул, что данные инициативы получили поддержку от всех политических фракций Госдумы. Он также отметил, что депутаты активно работают в регионах и встречаются с населением, чтобы лучше понять проблемы и отразить их в законодательных инициативах.

За последние 5 лет межрегиональная миграция в России сократилась примерно на 300 тыс. человек в год. В 2018 году, когда наблюдался пик движения рабочей силы, численность работников, переехавших ради занятости в другой регион, составляла 3 млн человек, к 2023 году она снизилась до 2,7 млн.



Анастасия Фартыгина