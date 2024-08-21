За 5 лет внутрироссийская трудовая миграция сократилась на 300 тыс. человек в год

Фото: Максим Платонов

За последние 5 лет межрегиональная миграция в России сократилась примерно на 300 тыс. человек в год. В 2018 году, когда наблюдался пик движения рабочей силы, численность работников, переехавших ради занятости в другой регион, составляла 3 млн человек. К 2023 году она снизилась до 2,7 млн, сообщает «Коммерсантъ».

Из них 1,6—1,8 млн являются временными трудовыми мигрантами, а более 1 млн — «маятниковыми», ежедневно перемещающимися между домом и работой. Большая часть «маятниковой» миграции обеспечивает занятость в Москве.

Сокращение миграции объясняется двумя факторами: снижением доли наиболее мобильных молодых людей в структуре занятого населения и повсеместным снижением уровня безработицы. Это делает расчеты на заполнение вакансий в трудодефицитных регионах за счет приезжих иллюзорными.

Анастасия Фартыгина