В России до 2042 года может появиться 11 новых АЭС

Фото: Максим Платонов

В России до 2042 года может появиться 11 новых больших и малых атомных электростанций. Постройка объектов электроэнергетики должна произойти в рамках проекта «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042». В настоящий момент инициатива вынесена на общественное обсуждение, сообщает ТАСС.

Согласно проекту, постройка АЗС планируется в Ростовской, Свердловской, Челябинской, Томской областях, в Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Чукотском АО, Республике Саха (Якутия). Планируется, что к 2036 году мощность всех АЭС в России достигнет отметки в 34 576 МВт, а уже к 2024 году показатель составит 45 841 МВт.

Напомним, в мае генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил о готовности корпорации построить в Белоруссии новую АЭС, если возникнет такая необходимость. По его словам, вопрос состоит только в выборе технического облика и места расположения будущего блока.

Разиль Самигуллин