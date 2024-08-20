В ВОЗ заявили, что вирус оспы обезьян не является столь опасным, как коронавирус

Фото: Максим Платонов

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вирус оспы обезьян не является большой проблемой, как коронавирус. Данное мнение в организации подкрепили тем, что о новом заболевании есть достаточное количество информации, также известны методы борьбы с ней.

— Оспа обезьян — это не такая большая проблема, которой был коронавирус, — цитирует «Интерфакс» слова директора европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Оспа обезьян является редким инфекционным заболеванием, наиболее распространенным в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Симптомами инфекции являются тошнота, температура, сыпь, зуд и боль в мышцах.

Напомним, 15 августа на пресс-конференции и.о. гендиректора Управления общественного здравоохранения Швеции Оливия Вигзелл сообщила, что в стране зарегистрирован первый случай инфицирования более заразной формой вируса mpoх. Пострадавший заразился во время пребывания в районе Африки, где произошла крупная вспышка этого заболевания.

Разиль Самигуллин