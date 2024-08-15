В Швеции зарегистрировали первый случай инфицирования более заразным вариантом mpox

Фото: Максим Платонов

На пресс-конференции и.о. гендиректора Управления общественного здравоохранения Швеции Оливия Вигзелл сообщила, что в стране зарегистрирован первый случай инфицирования более заразной формой вируса mpox, передает ТАСС. Пострадавший заразился во время пребывания в районе Африки, где произошла крупная вспышка этого заболевания.

Пострадавший обратился за помощью в район Стокгольма. Медики подтвердили, что пациент инфицирован более заразным вариантом вируса mpox, и оказали ему помощь.

Оспа обезьян — это редкое вирусное зоонозное заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами натуральной оспы, но менее серьезны. Заразиться оспой можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

14 августа Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию чрезвычайной ситуацией.

Рената Валеева