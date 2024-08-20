ФСБ задержала начальника управления цифровой трансформации ФСИН
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о том, что сотрудники ФСБ задержали начальника Управления цифровой трансформации службы. Он подозревается в получении взятки, сообщает «Интерфакс».
— Сотрудниками ФСБ России совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России задержан начальник Управления цифровой трансформации ФСИН России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), — сообщили в пресс-бюро ФСИН.
Напомним, в начале августа сотрудниками ФСБ был задержан депутат думы Ставропольского края, который пытался получить взятку в размере 50 млн рублей. По данным следствия, депутат предложил сыну бывшего чиновника, который был задержан по уголовному делу, свою помощь в прекращении дела.
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