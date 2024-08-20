Казань вошла в топ городов с наиболее доступным перелетом в сентябре

Фото: Максим Платонов

Осенью стоимость перелета в популярные туристические регионы России снижается, иногда на 25–39%. Казань оказалась в топе городов с наиболее доступным перелетом в сентябре. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Этим летом популярными направлениями для путешествий внутри России стали не только курорты Краснодарского края, но и другие регионы, такие как Москва, Санкт-Петербург, Дагестан, Калининград, Минеральные Воды, Казань, Алтай, Тюмень и Мурманск.

Туроператоры говорят о том, что осенью цены на авиабилеты становятся более доступными, в некоторых случаях уже в первой половине сентября они могут быть на 25–39% ниже, чем в конце августа.

Список городов с наиболее выгодными условиями перевозки на начало сентября вошли (с багажом, туда — обратно, из Москвы 2 сентября до 9 сентября):

Казань — от 7,5 тыс. руб. (дешевле на 32%, чем в конце августа).

Санкт-Петербург — от 10,3 тыс. руб. (дешевле на 13%, чем в конце августа).

Тюмень — от 12,7 тыс. руб. (дешевле на 8%, чем в конце августа).

Мурманск — от 13,3 тыс. руб. (дешевле на 25%, чем в конце августа).

Калининград — от 17,1 тыс. руб. (дешевле на 10%, чем в конце августа).

Махачкала — от 15,3 тыс. руб. (дешевле на 25%, чем в конце августа).

Минеральные Воды — от 14,7 тыс. руб. (дешевле на 39%, чем в конце августа).

Сочи — от 23,8 тыс. руб. (дешевле на 14%, чем в конце августа).

Горно-Алтайск — от 32,2 тыс. руб. (дешевле на 5%, чем в конце августа).

Напомним, больше половины россиян, которые запланировали отдых на начало осени, проведут его внутри страны. Самым востребованным городом стал Сочи (туда собираются 24% путешественников).

Дарья Пузикова