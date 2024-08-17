Эксперты рассказали, где россияне собираются провести отпуск в сентябре

Фото: Максим Платонов

Больше половины россиян, которые запланировали отдых на начало осени, проведут его внутри страны. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Авиасейлс».

Больше половины бронирований путешественников — 64% — пришлось на туристические направления по России. Самым востребованным городом стал Сочи (туда собираются 24% путешественников). Второе место занял Санкт-Петербург (14%), а третье разделили Калининград и Москва (по 12%). Также россияне планируют посетить Минеральные Воды (5%).

Напомним, в столице Татарстана за первые шесть месяцев года зафиксировали прирост туризма (+22% к аналогичному периоду прошлого года). Чаще всего в Казань приезжали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Самары.

Галия Гарифуллина