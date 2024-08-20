Рустам Минниханов встретился с заместителем генсека Организации исламского сотрудничества

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем генсека Организации исламского сотрудничества (ОИС) по гуманитарным, культурным и социальным вопросам Таригом Али Бахитом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов отметил, что Татарстан гордится своим вкладом в развитие связей России с ОИС.

— В тесном сотрудничестве с вашей организацией действует группа стратегического видения «Россия — Исламский мир». Отрадно, что у нас налажен постоянный диалог как с центральным аппаратом ОИС, так и с ее отдельными структурами. Мы поддерживаем отношения с Исламским банком развития, постоянным комитетом ОИС по торговому сотрудничеству, молодежным форумом ОИС, Академией наук исламского мира и рядом других организаций, — отметил Минниханов.

Тариг Али Бахит прибыл в столицу Татарстана для участия в мероприятиях Казанского глобального молодежного саммита. Саммит пройдет 21–24 августа этого года и соберет делегатов из более чем 40 стран.

17 мая в рамках XV Международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» Минниханов провел встречу с делегацией ОИС. Раис республики подчеркнул, что всегда поддерживает все инициативы в рамках группы «Россия — Исламский мир».

Рената Валеева