Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 4,8% в первом полугодии 2024 года

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В первой половине 2024 года объем двусторонней торговли между Россией и Китаем увеличился на 4,8%, достигнув $113 млрд. Об этом заявил зампред правительства государства Дмитрий Чернышенко на 28-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч.

Чернышенко подчеркнул, что лидеры стран достигли важных договоренностей о дальнейшем высококачественном развитии практического сотрудничества.

— Лидеры наших стран достигли важных договоренностей о дальнейшем высококачественном развитии российско-китайского практического сотрудничества, выведении его на новый, более высокий уровень, — добавил он. — Убежден, что наше сегодняшнее заседание поспособствует реализации договоренностей глав государств и правительств во всех сферах практического сотрудничества между нашими странами.

По итогам заседания стороны отметили проекты в области грузоперевозок, искусственного интеллекта и транспорта.

Накануне стало известно, что в период с 20 по 22 августа Россию с официальным визитом посетит премьер Госсовета Китая Ли Цян.

Олег Исаков