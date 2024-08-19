Премьер Госсовета Китая Ли Цян с 20 по 22 августа посетит Россию с официальным визитом
С 20 по 22 августа Россию по приглашению Михаила Мишустина посетит премьер Госсовета Китая Ли Цян.
— В ходе визита запланирована 29-я регулярная встреча глав правительств России и Китая, — уточняется в сообщении правительства.
Стороны обсудят актуальные вопросы развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, на транспорте и в других областях.
Напомним, что в мае прошлого года российская делегация во главе с Михаилом Мишустиным и раисом Татарстана Рустамом Миннихановым побывала в Шанхае на Российско-китайском бизнес-форуме.
Тогда стороны обсудили сотрудничество в области судостроения и станкостроительной отрасли, производства гражданских беспилотников и лесопромышленном комплексе.
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