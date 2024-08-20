Вероника Кудерметова вылетела в первом круге теннисного турнира в Монтеррее

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй круг турнира в мексиканском Монтеррее.

В стартовом матче соревнований уроженка Казани проиграла аргентинской сопернице Марии Лурдес Карле со счетом 6:1, 5:7, 4:6.

Игра продлилась 2 часа 55 минут. Россиянка за это время успела сделать 4 эйса, допустила 3 двойных ошибки и реализовала лишь 6 из 15 брейк-пойнтов.

Кудерметова не выступала на официальных турнирах с 3 июля, когда проиграла в первом круге Уимблдона Барборе Крейчиковой. С тех пор теннисистка пропустила старты на Олимпиаде-2024 в Париже и соревнования в Вашингтоне и Цинциннати.

За время отсутствия на турнирах Вероника Кудерметова опустилась в рейтинге WTA на 44-ю строчку. Ранее уроженка Казани входила в топ-20 лучших теннисисток мира.

Мария Карле (Аргентина) — Вероника Кудерметова (Россия, 8) — 1:6, 7:5, 6:4.

Зульфат Шафигуллин