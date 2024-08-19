На 1 августа в Татарстане на реализацию 14 национальных проектов потратили 13,2 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

На 1 августа в Татарстане на реализацию 14 национальных проектов было потрачено 13,2 млрд рублей. Эта сумма составляет 37,4% от годовых назначений. В текущем году на исполнение нацпроектов из бюджета республики предусмотрена сумма в 35,2 млрд рублей. Из них 19,6 млрд это региональные средства, а 15,6 млрд — федеральные, сообщает пресс-служба Минфина Татарстана.

К 1 августу средства в основном были направлены на следующие национальные проекты:

«Производительность труда» — 94,0 млн рублей;

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 378,7 млн рублей;

«Культура» — 273,0 млн рублей;

«Здравоохранение» — 2,2 млрд рублей;

«Международная кооперация и экспорт» — 110,5 млн рублей;

«Экология» — 2,7 млрд рублей;

«Образование» — 2,1 млрд рублей;

«Жилье и городская среда» — 857,5 млн рублей;

«Безопасные качественные дороги» — 3,4 млрд рублей;

«Демография» — 972,5 млн рублей.

Напомним, в этом году в Казани на реализацию национальных программ направили 10,1 миллиарда рублей. Всего в столице Татарстана проводится 11 проектов из 13 республиканских.

Разиль Самигуллин