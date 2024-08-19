В Татарстане возбуждено дело о краже полезных ископаемых на 40 млн рублей

Фото: Татьяна Демина

По итогам прокурорской проверки в Татарстане возбудили дело о хищении полезных ископаемых на месторождении щебня в Лениногорском районе. Предварительно ущерб превышает 40 млн рублей, сообщили в Генпрокуратуре РФ.



По версии надзорного ведомства, компанией «Юсми» незаконно добыто свыше 89 тысяч кубометров щебня.

Дело возбуждено сразу по двум статьям УК РФ — кража в особо крупном размере и незаконная предпринимательская деятельность.