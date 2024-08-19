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В Татарстане возбуждено дело о краже полезных ископаемых на 40 млн рублей

17:28, 19.08.2024
В Татарстане возбуждено дело о краже полезных ископаемых на 40 млн рублей
Фото: Татьяна Демина

По итогам прокурорской проверки в Татарстане возбудили дело о хищении полезных ископаемых на месторождении щебня в Лениногорском районе. Предварительно ущерб превышает 40 млн рублей, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

По версии надзорного ведомства, компанией «Юсми» незаконно добыто свыше 89 тысяч кубометров щебня.

Дело возбуждено сразу по двум статьям УК РФ — кража в особо крупном размере и незаконная предпринимательская деятельность.

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