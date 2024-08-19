Еще четырем исполнителям теракта в «Крокусе» продлили арест

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест еще четырем фигурантам уголовного дела о теракте, произошедшем в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье. Заседание прошло в закрытом режиме. Все четверо останутся под стражей до 22 ноября 2024 года.



Всего по делу было арестовано 18 человек. Еще двоим следствие назначило подписку о невыезде в качестве меры пресечения. Потерпевшими по уголовному делу к июню были признаны более 1,7 тыс. человек.

В минувшую пятницу на аналогичный срок суд оставил в СИЗО четверых исполнителей теракта: Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода, Шамсидина Фаридуни.

Рената Валеева