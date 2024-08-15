В Казани с 1 сентября откроют 54 педагогических класса

Фото: Максим Платонов

В Казани в этом учебном году открывается 54 педагогических класса в 28 школах города. Проект «Новый педагогический класс Казани» помогает школьникам, которые хотят стать учителями, получить углубленные знания о профессии, сообщает мэрия города.

В рамках проекта школьники помимо стандартных учебных предметов изучают основы педагогики и психологии как теоретически, так и на практике. Программа включает в себя:

профильные предметы: школьная программа дополнена специальными дисциплинами, направленными на изучение педагогики и психологии;

практические занятия: ученики получают возможность попробовать себя в роли учителя, участвуя в серии профессиональных проб, педагогических олимпиадах и форсайт-сессиях;

интерактивные мероприятия: в рамках проекта проводятся интеллектуальные игры, а также профильные смены для учащихся в детских лагерях «Ак Барс» в Крыму и «Байтик».

Проект стартовал 1 сентября 2022 года, и уже сегодня в нем участвуют почти 1 400 школьников. Партнерами проекта являются ведущие вузы Казани и Татарстана, в том числе Казанский федеральный университет, Казанский инновационный университет им. Тимирясова и Университет управления ТИСБИ.

Подчеркнем, что в Татарстане фиксируется нехватка около 2,3 тыс. учителей. Наиболее острая ситуация с набором кадров наблюдается по специальностям: учитель начальных классов, математики, русского языка, физики, химии, иностранных языков.



Анастасия Фартыгина