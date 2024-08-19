На Камчатке после вчерашнего землетрясения произошло более 250 афтершоков

На Камчатке после сильного землетрясения зафиксировано более 250 повторных подземных толчков, сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Накануне сообщалось о том, что сила природного явления составила свыше 7 баллов, однако позже специалисты заявили, что показатели оказались немногим ниже.

— После первичной обработки анкет и опубликованных материалов о последствиях землетрясения отмечается, что интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском не превышала 6 баллов, — отмечается в заявлении геофизической службы.

Специалисты также рассказали, что количество афтершоков продолжает идти на убыль.

Напомним, что после вчерашнего землетрясения поступила информация о возможных повторениях подземных толчков с усиленной мощностью — до 9 баллов.

Олег Исаков