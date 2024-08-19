На Камчатке после вчерашнего землетрясения произошло более 250 афтершоков
На Камчатке после сильного землетрясения зафиксировано более 250 повторных подземных толчков, сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН.
Накануне сообщалось о том, что сила природного явления составила свыше 7 баллов, однако позже специалисты заявили, что показатели оказались немногим ниже.
— После первичной обработки анкет и опубликованных материалов о последствиях землетрясения отмечается, что интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском не превышала 6 баллов, — отмечается в заявлении геофизической службы.
Специалисты также рассказали, что количество афтершоков продолжает идти на убыль.
Напомним, что после вчерашнего землетрясения поступила информация о возможных повторениях подземных толчков с усиленной мощностью — до 9 баллов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.