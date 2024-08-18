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На Камчатке может произойти землетрясение до 9 баллов

13:57, 18.08.2024

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в акватории Тихого океана, в 118 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Ученые из Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН считают, что это сейсмическое событие может быть форшоком — предвестником более мощного землетрясения.

В ближайшие двое суток велика вероятность землетрясения интенсивностью от 6 до 9 баллов в Петропавловск-Камчатской городской агломерации. В дальнейшем, по прогнозам ученых, вероятность такого события значительно уменьшится.

Ученые также отмечают, что произошедшее землетрясение является частью протяженной сейсмической бреши, где накопилась энергия, достаточная для более мощного сейсмического события с магнитудой 8,5–8,7.

Интенсивность толчков в разных районах составила:

  • Петропавловск-Камчатский городской округ — до 7 баллов;
  • Вилючинский городской округ — до 6–7 баллов;
  • Елизовский район — до 6 баллов;
  • Мильковский район — до 5 баллов;
  • Усть-Камчатский район — до 4 баллов.
Рената Валеева

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