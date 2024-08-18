На Камчатке может произойти землетрясение до 9 баллов

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в акватории Тихого океана, в 118 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Ученые из Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН считают, что это сейсмическое событие может быть форшоком — предвестником более мощного землетрясения.

В ближайшие двое суток велика вероятность землетрясения интенсивностью от 6 до 9 баллов в Петропавловск-Камчатской городской агломерации. В дальнейшем, по прогнозам ученых, вероятность такого события значительно уменьшится.

Ученые также отмечают, что произошедшее землетрясение является частью протяженной сейсмической бреши, где накопилась энергия, достаточная для более мощного сейсмического события с магнитудой 8,5–8,7.

Интенсивность толчков в разных районах составила:

Петропавловск-Камчатский городской округ — до 7 баллов;

Вилючинский городской округ — до 6–7 баллов;

Елизовский район — до 6 баллов;

Мильковский район — до 5 баллов;

Усть-Камчатский район — до 4 баллов.

Рената Валеева