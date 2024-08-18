Для россиян Азербайджан стал популярным туристическим направлением
В ближайшее время президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Азербайджан. Государственный визит состоится 18–19 августа. Об этом говорится в материалах к визиту, опубликованных перед поездкой.
Согласно этим материалам, за первое полугодие 2024 года Азербайджан посетили около 430 тысяч туристов из России. В прошлом году количество туристов составило примерно 600 тысяч человек.
Напомним, больше половины россиян, которые запланировали отдых на начало осени, проведут его внутри страны.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.