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Для россиян Азербайджан стал популярным туристическим направлением

15:53, 18.08.2024
Для россиян Азербайджан стал популярным туристическим направлением
Фото: Максим Платонов

В ближайшее время президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Азербайджан. Государственный визит состоится 18–19 августа. Об этом говорится в материалах к визиту, опубликованных перед поездкой.

Согласно этим материалам, за первое полугодие 2024 года Азербайджан посетили около 430 тысяч туристов из России. В прошлом году количество туристов составило примерно 600 тысяч человек.

Напомним, больше половины россиян, которые запланировали отдых на начало осени, проведут его внутри страны.

Рената Валеева

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