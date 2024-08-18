В Дрожжановском районе Татарстана ВАЗ-2121 влетел в КАМАЗ, есть погибший

Фото: предоставлено МВД по РТ

Сегодня в 11.44 на 29-м километре автодороги Казань — Ульяновск — Старое Дрожжаное в Дрожжановском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

Водитель автомобиля ВАЗ-2121, 1964 года рождения, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до впереди двигавшегося КАМАЗа под управлением водителя 1970 года рождения и совершил с ним столкновение.

В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

16 августа в казанском поселке Салмачи произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Duster 2004 года рождения выехал на полосу для встречного движения на улице Центральной и столкнулся с автомобилем Lada Granta.

Рената Валеева