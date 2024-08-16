В Салмачах 20-летний водитель Renault Duster протаранил Lada Granta: один человек погиб

Сегодня около 4.20 мск в казанском поселке Салмачи произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Duster 2004 года рождения выехал на полосу для встречного движения на улице Центральная и столкнулся с автомобилем Lada Granta.

Водитель отечественного авто скончался на месте от полученных травм. Водитель Renault Duster и четыре его пассажира, включая девятимесячного ребенка, пострадали.

14 августа в Марий Эл столкнулись шесть автомобилей. Авария случилась на 10-м километре автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск. В столкновении участвовали шесть автомобилей: два автобуса, два грузовика и две легковые машины. Три человека получили травмы, один из них — несовершеннолетний.

Рената Валеева