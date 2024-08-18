Чебоксарский речпорт прекратит перевозки в Казань и Свияжск

Фото: Динар Фатыхов

С 1 сентября текущего года «Чебоксарский речной порт» перестанет осуществлять пассажирские перевозки по маршрутам Чебоксары — Казань, Казань — Чебоксары и Чебоксары — Свияжск, Свияжск — Чебоксары на скоростных судах «Валдай-45Р». Об этом сообщает «Чувашинформ.рф» со ссылкой на Минтранс Чувашии.

Прекращение навигации связано с истечением срока действия соглашения между министерством и АО «Чебоксарский речной порт». Соглашение о предоставлении субсидии на 2024 год учитывало сезонность пассажирских перевозок: летом, когда люди уходят в отпуска, пассажиропоток обычно высокий, а с началом учебного сезона он значительно снижается. Кроме того, световой день становится короче, что влияет на комфорт и безопасность речных перевозок.

В этом году речные пассажирские рейсы до Чувашии были приостановлены до 1 июня из-за задержки поставок комплектующих из Китая. По этой причине на две недели были задержаны рейсы до Ульяновска и продолжал простаивать «Муса Джалиль», поставленный на маршрут Казань — Чебоксары — Казань. Ожидалось, что его спустят на воду не раньше 1 июня, как только поступят комплектующие.

Рената Валеева