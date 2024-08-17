В Татарстане выполнение дорожных работ по программе «Наш двор» составило 83%

Фото: Инна Серова

В Татарстане выполнение дорожных работ по программе «Наш двор» составило 83%. Текущий показатель отступает от планового на 9%, однако за последние две недели удалось сократить темп отставания. Об этом стало известно на совещании в Кабмине республики.

Также отмечается, что четыре района Татарстана уже завершили дорожные работы по программе, а именно Бавлинский, Кукморский, Лаишевский и Рыбно-Слободский районы. Динамику по строительству улучшили Черемшанский и Сармановский районы.

Месяцем ранее директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина на совещании в Доме правительства Татарстана сообщила, что в республике работы по программе «Наш двор» отстают от годового плана.

Разиль Самигуллин