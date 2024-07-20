Наиля Зиннатуллина: работы по программе «Наш двор» в республике отстают от годового плана

Фото: взято с сайта kzn.ru

Директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина на совещании в Доме правительства Татарстана сообщила, что в республике работы по программе «Наш двор» отстают от годового плана.

Она отметила, что в настоящее время отставание от плана на текущий год составляет 21%. В рамках программы объем выполненных работ — 64%. По сравнению с темпами работы прошлого года в этом они снизились на 12%.

Директор фонда также рассказала о планах программы на следующий год. В настоящее время подготовлены предварительные схемы благоустройства 124 объектов из 204. Наиля Зиннатуллина напомнила — срок сдачи схем благоустройства назначен на 31 июля. Наиля Зиннатуллина отметила, что отставание образовалось в последние полтора месяца по нескольким направлениям программы, так как установка оборудования идет сразу после дорожных работ, установки освещения и др.

В 2024 году в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани будет благоустроено 50 дворов. В общей сложности за 3 года действия программы было обновлено 689 тыс. кв. м асфальтового покрытия, установлено 3 174 светильника, 2 240 опор освещения и 6 461 малых архитектурных форм.

Разиль Самигуллин