В Татарстане инвестиции в разведение племенных коров составят 15,5 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане инвестиции в разведение племенных коров голштинской породы составят 15,5 млрд рублей. Данный проект планируется запустить до 2026 года, сообщает «Коммерсантъ».

Финансовый директор ООО «Камский бекон» Татьяна Колузаева рассказала, что проект за год сможет обеспечить примерно 6,1 тыс. полноценных нетелей. Так, 3 тыс. пойдут на рынок внутреннего потребления, остальная часть — на реализацию хозяйствам республики и близлежащих регионов.

— Это для республики очень ценно. С созданием собственного генетического фонда наша ферма, если мы ее запустим полностью, будет самая крупная в России, в которой в одном месте находится такое большое поголовье. Во всей России больше таких ферм нет. Самая оснащенная, модифицированная ферма, — заявила спикер

В конце прошлого года стало известно, что в России наибольшее число компаний, занятых в бизнесе на птице и яйцах, открыто в Татарстане. В республике насчитывается 306 предприятий и организаций, работающих в этой сфере. В топе регионов по производству кур и яиц также оказались Краснодарский край, Башкирия, Дагестан и Ростовская область.

Разиль Самигуллин