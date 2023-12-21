Татарстан стал лидером среди регионов России по числу производителей яиц и птицы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В России наибольшее число компаний, занятых в бизнесе на птице и яйцах, открыто в Татарстане. В республике насчитывается 306 предприятий и организаций, работающих в этой сфере, сообщает ТАСС.

Кроме Татарстана, в топе регионов по производству кур и яиц оказались Краснодарский край (269 компаний), Башкирия (245 компаний), Дагестан (190 компаний) и Ростовская область (167 компаний). В то же время во всех этих субъектах с 2021 года сократилось число таких предприятий и организаций.

В целом по России за последние три года количество компаний-производителей яиц и птицы уменьшилось на 11,8%. Так, в январе 2021 года в стране насчитывалось 5,65 тыс. компаний, а к декабрю 2023-го — лишь около 4,9 тысячи.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эксперты объясняют это тем, что закрывались организации, вид экономической деятельности которых был указан как «Разведение сельскохозяйственной птицы» — на них приходилась большая часть рынка. С 2021 года убыль этого бизнеса составила почти 15%.

Другие сегменты, в свою очередь, даже показали рост. Выросли такие направления, как «Разведение племенной сельскохозяйственной птицы» (+73%), «Производство яиц и сельскохозяйственной птицы» (+23%), «Выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо» (+5,7%).

Напомним, проблему роста цен на яйца в России 14 декабря подняли на прямой линии и пресс-конференции президента страны. Владимир Путин извинился за ситуацию и сказал, что она возникла из-за сбоя в работе правительства. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев выразил надежду, что после Нового года цены на яйца начнут снижаться. Товар в страну будут завозить из Азербайджана и Турции. Первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 612 тыс. штук уже завезена в Россию.

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Галия Гарифуллина