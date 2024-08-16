Дал показания против Ханбикова? Из СИЗО Москвы освобожден экс-директор «Менделеевсказота»

Накануне Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-председателю совета директоров «Аммония» Ринату Ханбикову, но отклонил такое же ходатайство в отношении гендиректора «Менделеевсказота» Фирдиса Абдрахманова. Информация об этом появилась в базе суда.



По данным источников «Реального времени», накануне заседания сотрудники СК провели между Ханбиковым и Абдрахмановым очную ставку, на которой последний дал показания, подтверждающие версию следствия о хищении 246,4 млн рублей, в том числе — о предполагаемой роли Ханбикова. Протокол этой очной ставки следствие приобщило к ходатайствам о продлении ареста обоим фигурантам, в результате чего суд посчитал возможным заменить Абдрахманову реальный арест домашним.

Напомним, расследование этого дела началось больше пяти лет назад — в марте 2019-го в Следкоме по Татарстану — в отношении неустановленных лиц. Их подозревали в афере на 602 млн рублей с реализацией продукции «Менделеевсказота» московской компании «ТТТ» по заниженной стоимости, но через четыре месяца прекратили дело за отсутствием состава преступления.

В октябре 2020-го казанский суд разрешил реанимировать это дело, после чего его материалы забрали в центральный аппарат Следкома. Именно там в декабре 2023 года по той же истории возбудили дела в отношении пяти предполагаемых фигурантов и пошли на их задержание. При этом сам текст постановления о возбуждении содержал не только фабулу, но и усматриваемую следствием роль каждого из пятерки. Двадцатого им предъявили обвинение в мошенническом хищении средств через фирму «ТТТ» на сумму 246,4 млн рублей в 2013—2018 годах, в составе организованной группы и с использованием служебного положения.

По версии СК и ФСБ, сначала экономически не выгодные сделки с посредником заключало ООО «Менделеевсказот», а после запуска нового производства — головная компания АО «Аммоний». При этом фирма «ТТТ» лишь закупала аммиачную селитру с дисконтом, продавая ее уже по рыночной цене, и не несла расходы за хранение, транспорт и погрузку, полагают силовики.

В декабре 2023-го Басманный суд Москвы отправил в СИЗО троих — бывшего гендиректора «Менделеевсказота» Фирдиса Абдрахманова, бывшего директора московского представительства АО «Аммоний», нынешнего директора ООО «ТТТ» Аллу Куцакову и пенсионера Рината Ханбикова. Еще двое получили домашний арест — бывший замдиректора — директор коммерческого департамента завода «Менделеевсказот» Гузель Салимгараева и экс-начальник отдела продаж того же предприятия Зухра Зиятдинова.

