Руководство казанского кафе «Азу» назвало причину распространения острой кишечной инфекции

Фото: Реальное время

Кафе «Азу», расположенное в самом центре Казани, на улице Петербургской, временно не работает по техническим причинам. Сегодня на дверях заведения висит табличка о том, что кафе не принимает посетителей, рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Как выяснилось, причина закрытия — проверка Роспотребнадзора, которая выявила нарушения санитарных норм. Недавно шесть посетителей кафе почувствовали себя плохо после посещения заведения и обратились к врачам. Анализы показали, что они заразились острой кишечной инфекцией. У четверых сотрудников кафе также обнаружили сальмонеллу.

Инспекторы Роспотребнадзора выявили в кафе серьезные нарушения санитарных требований: продукты без маркировки, сырье и готовые изделия резали на одних и тех же столах, на полу были обнаружены остатки пищи, а у сотрудников не было медосмотра. По результатам исследований было выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки. Персонал кафе был проверен на носительство инфекции, часть персонала была отстранена от работы.

Руководство кафе считает, что в распространении инфекции виноваты два повара, которые вышли на замену на два дня. Сейчас в заведении уничтожена вся продукция, проведена дезинфекция. Руководство кафе обещает открыться, когда будет уверено в безопасности заведения для посетителей.

По решению суда кафе закрыто на 30 суток. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Рената Валеева