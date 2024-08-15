Роспотребнадзор закрыл казанское кафе «Азу» из-за 6 случаев кишечной инфекции у посетителей

Фото: Динар Фатыхов

Управление Роспотребнадзора по Татарстану проверил казанское кафе «Азу» из-за шести случаев кишечной инфекции у посетителей. В ходе расследования были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба организации.

Среди них:

обработка сырья и готовой продукции проводилась на одних и тех же столах;

нарушены условия хранения готовых продуктов и сырья;

неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений;

отсутствие медосмотра у сотрудников;

выявлено 121 кг пищи без маркировки и сопроводительных документов.

Согласно результатам лабораторных исследований, в 11 пробах пищевой продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в одной пробе готовой продукции (азу) обнаружена сальмонелла. В ходе расследования на владельца кафе составлены протоколы об административном правонарушении, кафе опечатано. Вахитовский районный суд Казани запретил деятельность кафе на 30 суток.

В прошлом месяце после проверки Управления Роспотребнадзора по Татарстану на 30 суток закрыли кафе «Василек» в ЖК «Царево». В семейном кафе был зарегистрирован случай сальмонеллеза у посетителя, после чего в заведении провели эпидемиологическое расследование.

Разиль Самигуллин