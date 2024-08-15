Минобрнауки обсудит прием в вузы олимпиадников после приемной кампании

Фото: Динар Фатыхов

Минобразования России рассматривает вопрос о совершенствовании правил приема участников олимпиад в вузы. Это решение будет принято по итогам анализа приемной кампании и после обсуждения с профессиональным сообществом, пишет РИА «Новости».

До этого Минобрнауки сообщило о разработке меры по исключению ситуаций, когда большинство бюджетных мест в вузах занимают победители и призеры олимпиад школьников. Предполагается определение квоты не более 70% поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности.

Законные интересы всех категорий абитуриентов, включая школьников, одержавших победу на всероссийской олимпиаде в 8—10 классах, будут безусловно защищены. Любые изменения правил приема не могут быть распространены на тех, кто уже имеет право на внеконкурсное зачисление по текущим правилам.

Рената Валеева