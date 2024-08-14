В Минобрнауки обещали исключить получение большинства бюджетных мест олимпиадниками

Фото: Динар Фатыхов

Министерство науки и высшего образования России намерено установить квоту в 70% от общего числа бюджетных мест для поступающих без вступительных испытаний, пишет «Интерфакс».

Там разработали меры по исключению ситуаций, когда большинство бюджетных мест занимают победители и призеры школьных олимпиад. Планируется, что без экзаменов будут зачислять только победителей и призеров олимпиад школьников за 11 класс, а также победителей и призеров первого и второго уровней. При этом количество поступающих без экзаменов не должно превышать 70% от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности.

Всего на 2024/2025 учебный год вузам страны было выделено более 621 тыс. бюджетных мест. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным Рособрнадзора, в этом году количество победителей и призеров школьных олимпиад, которые были зачислены без экзаменов, составило менее 2% от общего числа бюджетных мест. Однако в некоторых ведущих вузах возникла ситуация, при которой абитуриентов с правом на зачисление без экзаменов оказалось больше, чем выделенных мест. В Минобрнауки считают, что это произошло из-за того, что приемные комиссии университетов предоставили право на зачисление без экзаменов для широкого перечня олимпиад школьников.

Например, в Сеченовском университете на специальность «лечебное дело» было подано больше заявок от олимпиадников, чем выделено бюджетных мест. Руководство университета приняло решение зачислить победителей и призеров, которым не хватило бюджетного места, за счет средств вуза.

