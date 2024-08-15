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В Казани по улице Восстания произошел пожар в здании делового центра

16:53, 15.08.2024
В Казани по улице Восстания произошел пожар в здании делового центра
Фото: Реальное время

Сегодня в Казани на улице Восстания загорелась мансарда административного здания. По предварительным данным, площадь пожара составляет 750 кв. м. Люди эвакуировались самостоятельно. Предварительно, пострадавших нет.

— В 13.24 поступило сообщение о возгорании по адресу улица Восстания, 18б. Здание двухэтажное с мансардным этажом. На месте организован оперативный штаб и созвано три боевых участка. Всего для тушения пожара привлекалось 128 человек, из них от МЧС России — 102 человека, — сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Татарстану Марат Гумиров.

Рената Валеева
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