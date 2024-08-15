Рустам Минниханов встретился с выпускниками, набравшими максимальные баллы на ЕГЭ

В преддверии августовского педсовета в многопрофильном лицее «Инноватика» в селе Усады Лаишевского района раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с выпускниками школ, которые набрали 200 баллов и 300 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов поздравил ребят с выдающимися результатами на экзаменах, а также поблагодарил родителей выпускников и учителей. Он подчеркнул, что выпускники достигли огромных успехов и республика ими гордится.

— Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы вы выбрали татарстанские университеты. Но это ваш выбор. Очень много наших земляков обучаются в Москве и Санкт-Петербурге. Но какой бы вуз вы не выбрали — главное сохранить контакты с республикой. В Татарстане вам всегда будут рады, — сказал раис.

В этом году в Татарстане выросло число стобалльников по результатам ЕГЭ: 100 баллов по одному предмету получили 320 выпускников, 200 баллов по двум предметам — 20 выпускников. Впервые за три года две выпускницы по итогам трех экзаменов набрали 300 баллов.

Помимо этого, убеждать выпускников школ продолжать учиться и работать в Татарстане и приглашать вернуться уехавших призвала, выступая сегодня на «августовском педсовете» в Лаишево, заместитель гендиректора по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению ПАО «КАМАЗ» Жанна Халиуллина.

Рената Валеева