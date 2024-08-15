Работодатели и руководство Татарстана ищут способы удержать выпускников в республике

Убеждать выпускников школ продолжать учиться и работать в Татарстане и приглашать вернуться уехавших призвала, выступая сегодня на «августовском педсовете» в Лаишево, заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению ПАО «КАМАЗ» Жанна Халиуллина.



Она рассказала об образовательных программах и инициативах одного из крупнейших работодателей в республике, а затем добавила:

— Мы вместе с вами создаем прекрасные условия для качественного образования и воспитания наших детей, мы создаем прекрасные возможности для достойной работы и уровня жизни в нашей республике. Но, уважаемые коллеги, все это напрасно, если наши дети продолжат уезжать. Если мерилом успеха своего ребенка мы продолжим считать отъезд из родной республики, все усилия будут напрасны.

Присутствовавший на заседании раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал ее, отметив, что очень важно решать эту проблему вместе с крупными работодателями республики.

Инна Серова