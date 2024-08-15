Работодатели и руководство Татарстана ищут способы удержать выпускников в республике
Убеждать выпускников школ продолжать учиться и работать в Татарстане и приглашать вернуться уехавших призвала, выступая сегодня на «августовском педсовете» в Лаишево, заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению ПАО «КАМАЗ» Жанна Халиуллина.
Она рассказала об образовательных программах и инициативах одного из крупнейших работодателей в республике, а затем добавила:
Присутствовавший на заседании раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал ее, отметив, что очень важно решать эту проблему вместе с крупными работодателями республики.
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