Судебные приставы России могут арестовать имущество Хабиба Нурмагомедова из-за долгов

Фото: Динар Фатыхов

Судебные приставы России могут арестовать имущество Хабиба Нурмагомедова из-за долгов. В настоящее время в ведомстве документы о взыскании средств находятся на исполнении, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Специализированное отделение судебных приставов по Дагестану уже получило на исполнение постановление регионального Управления ФНС о взыскании налоговой задолженности в размере 79,3 млн рублей.

Напомним, в начале июля российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов столкнулся с проблемами с налоговой службой. ФНС арестовала счета спортсмена. Причиной ареста стал долг в размере 297 млн рублей.

Разиль Самигуллин