Налоговая служба наложила арест на счета Хабиба Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов столкнулся с проблемами с налоговой службой. ФНС арестовала счета спортсмена. Причиной ареста стал долг в размере 297 млн рублей, передает «Газета.ру».
Напомним, в мае налоговая заблокировала счета промоушена Eagle FC и благотворительного фонда Нурмагомедова из-за задолженности в 306 млн рублей.
28 июня в спортклубе смешанных единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба Нурмагомедова, прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов проверяют документацию клуба. Это связано с произошедшими терактами в Махачкале и Дербенте.
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