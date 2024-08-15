В России планируют ввести систему оценки локализации для электросамокатов

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Минпромторг России планирует распространить балльную систему оценки локализации товаров на электрические средства индивидуальной мобильности (СИМ). Для этого ведомство опубликовало эти изменения в 719-м постановлении правительства, которое устанавливает условия подтверждения производства промпродукции на территории страны, сообщает «Интерфакс».

Если же инициативу Минпромторга примут, то с помощью баллов будет оцениваться степень «российскости» электросамокатов, электровелосипедов, гироскутеров и сигвеев, моноколес, а также комплектующих к ним. В постановление отмечается, что уровень локализации будет повышаться постепенно. Так, например, для подтверждения российского производства до 2025 года будет достаточно 900 баллов.

— Принятие проекта постановления, в совокупности с иными реализуемыми мерами поддержки отечественных производителей, направлено на стимулирование углубления локализации производства указанной продукции и ориентировано на снижение зависимости внутреннего рынка от иностранных поставок, — отметили в Минпромторге.

В мае правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Кабмина к закону о такси. По новым правилам, к автомобилям, используемым в таксопарках, не будут применяться требования по балльной системе оценки локализации.

Разиль Самигуллин