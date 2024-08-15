Гидрометцентр: обширный циклон сохранит дождливую погоду в Татарстане до конца недели

Фото: Динар Фатыхов

В Республике в ближайшие дни ожидается прохладная погода с дождями. Температура воздуха будет на 3—4 градуса ниже нормы. Днем столбики термометров покажут +16..+22 градуса, ночью — +9..+12, сообщает Гидрометцентр региона.

Причиной такой погоды стал обширный циклон, который охватил большую часть Европейской территории России и Западную Сибирь. Татарстан находится в тыловой части этого циклона, что обеспечивает приток холодного воздуха.

В пятницу, 16 августа, местами ожидаются порывы ветра до 15—17 м/с.

В субботу, 17 августа, температура поднимется до +18..+23 градусов.

В воскресенье циклон сместится на восток, но погода в республике не изменится — ожидаются небольшие дожди и температура +19..+24 градуса.

По прогнозам Гидрометцентра республики, в начале следующей недели температура немного повысится до +20..+25 градусов. В понедельник местами возможен небольшой дождь, во вторник преимущественно без осадков.

Анастасия Фартыгина