В Казани временно ограничат движение транспорта на улице Айвазовского
В Казани временно ограничат движение транспорта на улице Айвазовского. Дорога будет перекрыта из-за реконструкции кабельных линий, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Проезжая часть в районе дома №11а частично будет перекрыта с 26 по 31 августа.
Напомним, на улице Айвазовского дорога также будет перекрыта с 9 августа до 5 сентября. Это связано с проведением работ на сетях водоснабжения. Водителей просят заранее планировать свой маршрут и следовать указаниям временных дорожных знаков.
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