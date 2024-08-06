В Казани временно ограничат движение по улице Айвазовского

С 9 августа по 5 сентября в Казани будет ограничено движение транспорта по улице Айвазовского. Это связано с проведением работ на сетях водоснабжения, сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и следовать указаниям временных дорожных знаков.

Напомним, на улице Мусина в Казани продлили ограничение движения транспорта и пешеходов.

Рената Валеева