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В Казани временно ограничат движение по улице Айвазовского

09:41, 06.08.2024
В Казани временно ограничат движение по улице Айвазовского
Фото: Alvaro Reyes на Unsplash

С 9 августа по 5 сентября в Казани будет ограничено движение транспорта по улице Айвазовского. Это связано с проведением работ на сетях водоснабжения, сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и следовать указаниям временных дорожных знаков.

Напомним, на улице Мусина в Казани продлили ограничение движения транспорта и пешеходов.

Рената Валеева

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