Банк ЗЕНИТ в лидерах рейтинга лучших кредитов на образование

Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

Банк ЗЕНИТ занял 7-е место в рейтинге кредитов на образование за август 2024 года по версии финансового портала «Выберу.ру». Аналитики изучили условия всех образовательных кредитов в банках страны, при выборе наиболее выгодной программы главным критерием являлась ставка.

Также эксперты делали свой выбор, основываясь на таких показателях, как сумма кредита, срок кредитования, размер полной стоимости кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость личного страхования, если оно необходимо, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Особое внимание было уделено уровню надежности кредитной организации.

С помощью кредита на образование можно оплатить обучение в вузах, средних специальных учебных заведениях и дополнительное образование. Получить его могут как сами студенты и абитуриенты по достижении 21 года на момент подачи заявки, так и их родители. Кредит выдается на сумму от 100 тыс. до 5 млн рублей и сроком до 5 лет. Ставка составит от 15,5% годовых при оформлении страховой программы.

Оформить заявку клиенты могут в офисе, мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или интернет-банке. Для подачи заявки клиенту необходим только паспорт, решение о выдаче кредита будет принято в тот же день.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка.

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